2025 ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸಿಂಗ್ ಗಳ..ಗಳನೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಿಶನ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ಗೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 197.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 517 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣವಿದು. 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.