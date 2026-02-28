ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..

Gold Rate: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಾಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವು. ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1,61,971 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ 133 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ 654 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2,81,990 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರಲಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು $102 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ $5,296 ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು $93.82 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಆವೇಗ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.