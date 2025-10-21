Saving Accounts ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣು..ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ..!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದರೆ, ಅದು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಹಿವಾಟು ಅವನ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಐಟಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೀರಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಐಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಐಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.