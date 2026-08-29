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Drumstick Leaves: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:02 PM IST

Drumstick Leaves: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು (Moringa Leaves) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Protien) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

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Drumstick Leaves Benefits: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು (Moringa Leaves) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Protien) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಎಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೊಜೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಡಿಕಲ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

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ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಐಸೋಥಿಯೋಸೈನೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆ ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೀಲು ನೋವು, ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದವರಿಗೂ ಈ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.   

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ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಸುಮಾರು 30% ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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food
Health And Fitness
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