ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..

country without its own currency: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ: ಅಂತಹ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು (ಉದಾ. ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಯೂರೋ) ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು: ಮೊನಾಕೊ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಯೂರೋವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ US ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಡಾಲರೀಕರಣ: ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮದಂತಹ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ US ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.