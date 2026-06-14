Health Benefits Of Jackfruit Seeds: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳಿನಿಂದಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ನಂತರ, ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
Jackfruit Seeds Benefits: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳವದಿಂದಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಫೇವರೀಟ್ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳಿನಿಂದಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ನಂತರ, ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳು ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು "ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದರ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹ ಅವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಹಲಸಿನ ಬೀಜಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿವುದಲ್ಲೇ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)