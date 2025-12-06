ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮತ್ತೆಂದೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

Actress Tabu: ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಿದ್ದ ಟಬುಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಟಬು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಟಬು ಮತ್ತೆ ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ರಹಸ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾದ ನಟಿ ಟಬು ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಡುವಿನದ್ದು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಟಬು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ..
ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಟಬುಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1986 ರಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಟಬು ಅವರ ಅಕ್ಕ ಫರಾ ನಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ದಿಲ್ಜಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದರಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಡೆಂಜೋಪಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದ ತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರಾ ತನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಹೋದರಿ ಟಬುಳನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಡ್ಯಾನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಟಬುಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಡ್ಯಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾಕಿಯನ್ನು ಟಬುನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದನು.
ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಟಬುಳ ಸಹೋದರಿ ಮರುದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಾದವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಳು. ಫರಾಹ್ ಜಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಟಬು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಟಬು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಟಬು ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಬಜಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಹಮ್ ನೌಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವಿಜಯಪಥ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಬು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾಚಿಸ್' ಮತ್ತು 'ಚಾಂದನಿ ಬಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.