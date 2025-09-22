Deepavali Lucky zodiac signs: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಅನೇಕ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬುಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜರನಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)