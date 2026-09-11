Jacqueline Fernandez Property: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 11, 1979 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಮಲೇಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲಾದೀನ್' ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2010 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಮರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ 2', 'ರೇಸ್ 2', ಮತ್ತು 'ಕಿಕ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ನೀಡಿದವು.
2012 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸುಮಾರು 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 5 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಕೀಮಾ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಕ್ಯಾನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.