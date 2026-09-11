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ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ ಯಾರು? ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ!!

Written ByChetana N Devarmani
Published: Sep 11, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:24 PM IST

Jacqueline Fernandez Property: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jacqueline Fernandez1/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್.  

Jacqueline Fernandez2/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 11, 1979 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  

Jacqueline Fernandez3/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಮಲೇಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲಾದೀನ್' ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.  

Jacqueline Fernandez4/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 2010 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಮರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 2', 'ರೇಸ್ 2', ಮತ್ತು 'ಕಿಕ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್‌ ನೀಡಿದವು.

Jacqueline Fernandez5/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

2012 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 

Jacqueline Fernandez6/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.   

Jacqueline Fernandez7/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿನಯದ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Jacqueline Fernandez8/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸುಮಾರು 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.  

Jacqueline Fernandez9/10

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.    

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ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 5 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಕೀಮಾ ಸೂತ್ರ ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಕ್ಯಾನ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

TAGS:
Jacqueline Fernandez
Jacqueline Fernandez net worth
jacqueline fernandez private island

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