ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!

Dhoni jadeja hug: ಇಂದು ರವೀಂದ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.. 
1 /6

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಬಾಂಧವ್ಯಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಖತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ.. 

2 /6

ಈ ಕ಼್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತ್‌ ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡೇಜಾಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯದಿನ..ಈಗಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. 

3 /6

ಆದ್ರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್‌ ಆಗಿತ್ತು.̤ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯದ ಧೋನಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದರು.

4 /6

ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಧೋನಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು..ಗೆದ್ದರೂ ಸೋತರು ಧೋನಿ ಕೂಲ್‌  ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನೆಡೆಸುವವರು.

5 /6

2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್‌ಗೆ ಜಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿತ್ತು..ಇಡೀ ಟೀಮ್‌ ಜಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಟೀಮ್‌ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

6 /6

CSK ಪರ ಜಡೇಜಾ ಆಡುತ್ತಲೇ ಬಂದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..     

Jadeja ms dhoni bond dhoni hug Ravindra Jadeja Birthday

