Dhoni jadeja hug: ಇಂದು ರವೀಂದ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಬಾಂಧವ್ಯಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ..
ಈ ಕ಼್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಜಡೇಜಾಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯದಿನ..ಈಗಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು.̤ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯದ ಧೋನಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಧೋನಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು..ಗೆದ್ದರೂ ಸೋತರು ಧೋನಿ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನೆಡೆಸುವವರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ಗೆ ಜಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿತ್ತು..ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಜಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
CSK ಪರ ಜಡೇಜಾ ಆಡುತ್ತಲೇ ಬಂದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..