10 ನಿಮಿಷಗಳು, 1650 ಗುಂಡುಗಳು: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಆ ಕರಾಳ ದಿನದ ಕಥೆ

Jallianwala Bagh Massacre: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ಭೀಕರತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1919 ರಂದು, ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಅಮೃತಸರದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ರೌಲಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರವಿತ್ತು, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸರಾಜ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನಸಮೂಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.(AI Photo)
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಜನರಲ್ ಡೈಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನಿಕರು ಉದ್ಯಾನದ ಏಕೈಕ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ, ಅವರು ಜನಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1,650 ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು, ನೂರಾರು ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು.(AI Photo)
ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಬಾವಿಯು ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಈಗ 'ಹುತಾತ್ಮರ ಬಾವಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 13, 1940 ರಂದು, ಲಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂದಿನ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಒ'ಡ್ವೈಯರ್ನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗುಂಡುಗಳ ಗುರುತುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.