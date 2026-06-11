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Janhvi Kapoor: 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByKrishna N K
Published: Jun 11, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:30 PM IST

Janhvi Kapoor remuneration : ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ, ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಆಚಿಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆ 300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ : ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರ : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಲುಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೆರಿಯರ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಜಾನ್ವಿ : ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಏನೇ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೂ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ.

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'ದೇವರಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ : ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ದೇವರಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನ್ವಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

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ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಗೈರು: ಜೂನ್ 8ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಜಾನ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು : ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೊತೆ 'ಲಗ್ ಜಾ ಗಲೇ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜಾನ್ವಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.

TAGS:
Janhvi Kapoor
peddi movie
Janhvi Kapoor peddi
Ram Charan
Buchi babu sana

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