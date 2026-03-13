ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bumrah Wife sanjana ganesan earnings: ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಇವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾರ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ.
ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿಯೂ ಹೌದು. ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು.
ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಇರುವ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು, ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಆಗಿಯೂ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.
ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2019, ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2020, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021, 2022 ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೂಮ್ರಾ ಪತ್ನಿ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಂಜನಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ ಬುಮ್ರಾ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.