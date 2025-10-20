ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ.. ಈ ನಟನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್!

Jaya bachchan: ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Jaya Bachchan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಜೋಶ್, ಮೊಹಬ್ಬತೇ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೋಪಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಶಾರುಖ್ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನಂತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷವು ವೃತ್ತಿಪರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜಯಾ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
2007 ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು; ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.