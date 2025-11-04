English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ! ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್..

ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ! ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್..

Jaya Prada: ನಟನೊಬ್ಬರು, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /6

Jaya Prada: ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಗಾಗ, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತನು. ಆದರೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಟಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನಟನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಳು, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಓದಿ...  

2 /6

ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜಯಪ್ರದಾ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ತಹಿಲ್. ಜಯಾ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ 1980 ರ 'ಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.  

3 /6

'ಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ, ದಿಲೀಪ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜಯಪ್ರದಾ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು.  

4 /6

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಯಪ್ರದಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.  

5 /6

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ದಿಲೀಪ್ ತಹಿಲ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿಲೀಪ್, 'ನಾನು ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

6 /6

ದಿಲೀಪ್ ತಹಿಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 1974 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಂಕುರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.  

Jaya Prada slap Dilip Tahil Jaya Prada Dilip Tahil controversy Bollywood intimate scene incident Jaya Prada shooting story Dilip Tahil interview Shaan movie behind the scenes Bollywood shocking moments Jaya Prada old movie facts ಜಯಪ್ರದಾ

Next Gallery

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ! ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌