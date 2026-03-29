ಪ್ರಣಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್! ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..

Je Hum Tum Chori Se song: 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವುದು ಆ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಾಡುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಯೊಂದು 57 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ..
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ.. ಸರಳವಾದರೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವಿನ ಮಧುರ ಪ್ರಣಯವು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ 'ಜೆ ಹಮ್-ತುಮ್ ಚೋರಿ ಸೇ'. ಈ ಹಾಡು 1969 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧರ್ತಿ ಕಹೇ ಪುಕಾರ್ ಕೆ' ಚಿತ್ರದದ್ದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ.
ತುಂಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಣಯದ ಸ್ವರವು ಆ ಯುಗದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು, ಆದರೆ 'ಜೆ ಹಮ್-ತುಮ್ ಚೋರಿ ಸೆ' ಹಾಡು ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.