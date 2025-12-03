English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?

  Jhanvi  dress cost: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತಾವು ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಮೇಕಪ್‌ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿಯವರು ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೇ ಮೇಕಪ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಳೆದು ಜಿಣಿಮಿಣಿ ಅಂತಾ ಹೆಸರನ್ನಗಳಿಸಿದರು.  

ಇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಲುಕ್‌ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..  

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ  ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಹ್ನವಿಯವರು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಕಪ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಆರ್‌ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೊದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಟ್ಟೆ ಮೇಕಪ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಆರ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೊದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು ಬೇಸರ ಇದೆ ಎಂದರು.. 

