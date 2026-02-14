English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

Anchor jhanvi: ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 
1 /8

ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಅಗಿ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಈಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.. 

2 /8

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಸಾಹಯದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.  

3 /8

ಇನ್ನೂ  ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ʻಯುವನ್‌ ರಾಬಿನ್‌ ಹುಡ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ʻಯುವನ್‌ ರಾಬಿನ್‌ ಹುಡ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಖತ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.    

4 /8

ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

5 /8

ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಆತ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ.. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

6 /8

ನಾನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ..ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್‌ ಆಗಿ,ಈ ಫ್ರೀಡಮ್‌ನ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.  

7 /8

ಫ್ರೀಡಂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವು ತರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ.   

8 /8

ನನಗೆ ಮಗನಿನಾದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್‌ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ವರ್ಕ್‌ನ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದರು..  

