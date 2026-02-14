ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

Anchor jhanvi: ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಗಿ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಈಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಸಾಹಯದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ʻಯುವನ್ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ʻಯುವನ್ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ʼ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಈವೆಂಟ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಆತ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ.. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ..ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡಂಟ್ ಆಗಿ,ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಫ್ರೀಡಂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವು ತರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ನನಗೆ ಮಗನಿನಾದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದರು..