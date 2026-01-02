ಜಿಯೋ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್:‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ

Jio Recharge Plan: ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇದರ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡುವೆ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹10 ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಿಯೋದ ಈ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಿಯೋ ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ₹3,599 ಆಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 10 ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹3,599 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 365 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಎಂದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಟ್ಟು 912.5GB ಡೇಟಾ, 100 ಉಚಿತ SMS ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹3,599 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ಫ್ರೀ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೋಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು 200GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.