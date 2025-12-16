Jio Recharge Plans: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್.. ಅಮೇಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
TRAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಐದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಜಿಯೋ ಅಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಜಿಯೋ ₹189 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟು 2 GB ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಜಿಯೋದ ₹209 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1 GB (ಒಟ್ಟು 22 GB) ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಸಂದೇಶ, ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಜಿಯೋಸಿನಿಮಾ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಮಾನ್ಯತೆ 22 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹299 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ನಿತ್ಯ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ 1.5 GB ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹349 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ 2 GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್, ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ (90 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ) ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ₹399 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಒಟ್ಟು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2.5 GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ನಿತ್ಯ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಯೋಟಿವಿ, ಜಿಯೋಕ್ಲೌಡ್, ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (90 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಡಿ), ಆಮಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಧಿಕ ಡೇಟಾ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.