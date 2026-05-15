Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Jio Recharge Plan: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಜಿಯೋದ 5 ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಿವು!

Jio Recharge Plan: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಜಿಯೋದ 5 ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಿವು!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 15, 2026, 11:56 AM IST|Updated: May 15, 2026, 11:56 AM IST

Jio Prepaid Plans: ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

Jio Budget Friendly Plans1/6

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಿಯೋದ ಟಾಪ್‌ 5 ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

Jio Budget Friendly Plans2/6

ಜಿಯೋದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಜಿಯೋ ₹445 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌, OTT ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Chaupal, Hoichoi ಮತ್ತು JioHotstar ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Jio Budget Friendly Plans3/6

ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ₹450 ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.  36 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

Jio Budget Friendly Plans4/6

ಜಿಯೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಎಂದರೆ, ಜಿಯೋ ₹666 ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆ,  ಇದು 70 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Jio Budget Friendly Plans5/6

ಜಿಯೋ ₹1049 ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 84 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 2GB ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು Sony LIV, ZEE5 ಮತ್ತು JioHotstar ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Jio Budget Friendly Plans6/6

ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜಿಯೋ ₹1199 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿ 3GB ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Tags:
Jio Prepaid Plans
JIO recharge plans
Jio Budget Friendly Plans
Jio Cheapest Plans
Jio
Reliance Jio
Jio recharge plans 2026
Reliance jio plans
JIO Prepaid Recharge

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯಶವಂತಪುರ - ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

ಯಶವಂತಪುರ - ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

Summer Special Trains26 min ago
2

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಮೇಜ್‌ ಹಾಳುಮಾಡಲು ನನಗೆ ಹಣದ ಆಫರ್ ಬಂತು!.. ಮಾಡೆಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Virat Kohli Controversy32 min ago
3

ಸತತ 5 ಸೋಲು.. RCB ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

IPL 20261 hr ago
4

NEET Admit Card 2026 Link: ನೀಟ್‌ ಹಾಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

NEET UG 20261 hr ago
5

ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಲ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಂತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!.. ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲೇ ಗತಿ

Darshan bail1 hr ago