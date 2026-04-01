ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ

Jodi No 1: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜೋಡಿ ನಂ-1 ಶೋಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಗಿ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜೋಡಿ ನಂ 1ಗೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಪ್ರಮೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಘದ್ರದಲ್ಲೆ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಶೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಳೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜಡ್ಜ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಪ್ರೊಮೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿಯ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ಅಮೃತಾಧಾರೆಯ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತರವಾಗಿರುವ ಚಾಯ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಈ ಬಾರೀ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗುಂಡು-ಭೂಮಿನಾ ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಗೌತಮ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಶೋ ನೋಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜನರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.