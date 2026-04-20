19 ವರ್ಷಗಳ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ.. ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ RR

IPL record: ಇಡೀ 19 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ವೇಗವು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 28 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ,ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ (5 ಬಾರಿ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಚರ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಹಿಂದೆ, ಆರ್ಚರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಚರ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (46) ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (39) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಧಾನವಾಯಿತು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್: 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್: 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್: 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ: 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತಂಡವೂ ಸಖತ್ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.