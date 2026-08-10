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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಕಾಲು ಮುರಿತ.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿತ್ತು?

Written ByBhimappa
Published: Aug 10, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:41 PM IST
ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೇ 15 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ವೇಗಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. 

John Abraham and Lakshmipathy Balaji: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೇ 15 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ವೇಗಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. 
 

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ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್‌. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ CSK ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. KKR ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದರು.    

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ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿರುವ ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಧಾರಿತವಾದ ಹುಕ್‌ ಯಾ ಕ್ರೂಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೋಚ್‌ ದಿನೇಶ್‌ ಲಾಡ್‌ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.   

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ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಾಲ್‌ ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು.   

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ಇದರಿಂದ ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದವೂ (Ankle Fracture) ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ-ರೇ ತೆಗಿಸಿದಾಗ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.   

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ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎಸೆದ ಬಾಲ್‌ 130 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಟನ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಶೂ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾದದ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ಭಾರೀ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.    

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ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಜಾನ್‌ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.  

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