John Abraham and Lakshmipathy Balaji: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೇ 15 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ವೇಗಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ CSK ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. KKR ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಧಾರಿತವಾದ ಹುಕ್ ಯಾ ಕ್ರೂಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಡ್ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಾಲ್ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದವೂ (Ankle Fracture) ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ-ರೇ ತೆಗಿಸಿದಾಗ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎಸೆದ ಬಾಲ್ 130 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಟನ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಶೂ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾದದ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ಭಾರೀ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.