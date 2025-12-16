ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!

ಮೋದಿಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು.. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಹೋದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..
ಇದೆ ವೇಳೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೋದಿಯ್ನನ BMW ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಡ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ II ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋದಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ II ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.