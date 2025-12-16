English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!

ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!

1 /5

ಮೋದಿಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು.. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಹೋದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. 

2 /5

ಇದೆ ವೇಳೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೋದಿಯ್ನನ BMW ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಡ್ರೈಲ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 

3 /5

ಅದರಂತೆ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ ಕ್ರೌನ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಅನ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಬಿನ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು..

4 /5

ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ  II ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋದಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. 

5 /5

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ II ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ  ನಿನ್ನೆ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. 

Jordan crown prince drives pm modi

Next Gallery

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?