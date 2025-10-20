ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್

ಇವರ ಬಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು, ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಭವ್ಯತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಕಾಲ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಹಾಳಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮರಳಿನಂತೆ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಉದ್ಯಮಿ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು, ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಭವ್ಯತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಡಿಐಎಫ್ಸಿ ಶಾಖೆ) ಗೆ 168.7 ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು 408 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಕೇವಲ 700 ರೂ.ಯೊಂದಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಬಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ (NMC), ಯುಎಇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಬ್ಲರ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ 100 ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 1942 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಂದು ದಿನ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 31 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೇವಲ $8 (ಸುಮಾರು ₹665) ನೊಂದಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1975 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ (NMC) ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಯುಎಇಯ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರ.
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯುಎಇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಯಿತು. 31 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಎನ್ಎಂಸಿ ನಿಯೋಫಾರ್ಮಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಒಮ್ಮೆ $3 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹20,000 ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ $25 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
2019 ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅವರು 14000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2019 ರಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರ ಕಂಪನಿಯು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಹಿರಂಗದ ನಂತರ, ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಬಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ-ಯುಎಇ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಯುಎಇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು.