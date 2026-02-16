ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೈಗರ್!

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮೂವಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಾದ ನೋವುಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ನಟರು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೇಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಟ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ, ಆತಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ.
ತಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂತಹ ಹೀರೋಗೆ ಆದರೆ ಸಖತ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಹೀರೋನಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು, ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಪಟಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಕಥೆಗಳು ಮೊದಲು ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ತಾರಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ತನಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಲೂ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನೋವು ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.