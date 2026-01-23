ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌

Julia Ann news : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ. ಇದೀಗ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ O-1B ವೀಸಾ ಪಡೆದ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಜೂಲಿಯಾ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ತಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
25 ವರ್ಷದ ಜೂಲಿಯಾ ಆನ್ ಮೂಲತಃ ಕೆನಡಾದವರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ O-1B ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ನೀಡಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಜೂಲಿಯಾ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಂತೆ..
ಲಂಡನ್ನಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು, "ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಗಳು" ಎಂದು ಜೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
O-1B Visa ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಆದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.