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ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಚಾರ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 16, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:53 PM IST

June Planetary Transit: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಯೋಗವಿದೆ.  

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.  

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿದೆ.  

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ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ.  

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ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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June Planetary Transit
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