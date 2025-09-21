jupiter transit 2025 effects: ಭಗವಾನ್ ಗುರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪುನರ್ಫೂಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಗುರುಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಮದುವೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗ್ರಹ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಶುಭ ಅಂಶವು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪುನರ್ಫೂಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಸತತ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವು ಪುನರ್ಭೂಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನೆಗಳು, ಅದು ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ, ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಗುರುವಿನ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.