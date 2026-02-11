12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..

ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ, ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಮ್ಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು, ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸಮಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಸಾಮರಸ್ಯದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಶಿಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)