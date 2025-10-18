ಅ.18ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು

Jupiter enters Cancer: ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18) ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಗುರುವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಷ್ಣುದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನಗೊಂಡಂತೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ನೀವು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)