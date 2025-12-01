ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Jupiter enters Gemini on December 5th: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಬುಧ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗುರು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)