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ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 15, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:46 AM IST

ಆಗಸ್ಟ್‌ 18ರಂದು ಗುರು ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect1/8

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಆಗಸ್ಟ್‌ 18ರಂದು ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. 

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect2/8

ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲ

ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಖಜಾನೆಯೇ ಇವರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect3/8

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಬರಬಹುದು.

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect4/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.   

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect5/8

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect6/8

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಯೋಗವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect7/8

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Jupiter in Ashlesha Nakshatra Effect8/8

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Guru Gochar
Guru Nakshatra Transit
Jupiter Transit
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Jupiter In Ashlesha Nakshatra
ASTROLOGY
Kubera Blessing Signs

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