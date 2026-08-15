/ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಗುರು ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಖಜಾನೆಯೇ ಇವರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಬರಬಹುದು.
ಬುಧನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಯೋಗವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
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