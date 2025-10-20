Guru In Kark Rashi Effect: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ(ಅ.19) ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
Guru Gochar Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿ, ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೈ ತುಂಬಾ ಆದಾಯ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಖಜಾನೆ ತುಂಬಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಗುರು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ದಯೆ ತೋರಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.