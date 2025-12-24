ಗುರು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Bhadra Rajyog Effect: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ʼಗುರು ದೆಸೆʼಯೂ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ಮೂಡುವ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧನೂ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು-ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಿಳಿಯಿರಿ.
2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಹೊಸ ವಸಂತ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಗುರು ಬಲವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವಿರಿ. ಕುಟುಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.