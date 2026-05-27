Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 27, 2026, 04:20 PM IST|Updated: May 27, 2026, 04:20 PM IST

Guru Chandra Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ರಾಜಯೋಗ ಇದೀಗ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಾಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

1/8

ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

2/8

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

3/8

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. 

4/8

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

5/8

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

6/8

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

7/8

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಧನ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಸಕ್ತರ ಗಮನ ಈಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದತ್ತ ಹರಿದಿದೆ.

8/8

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Tags:
Guru Chandra Yoga
Rajayoga
Astrology news
Zodiac Signs
Wealth Horoscope
Kannada Astrology
Jupiter Moon Yoga
Lucky Zodiac Signs
Horoscope Kannada
Astrology Update
Jupiter Moon Parivartana Yoga 2026
Wealth Kannada News
ASTROLOGY
Moon Blessings

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್‌ನಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇಂಜರ್‌.. ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್‌ನಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇಂಜರ್‌.. ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

social media dangers children4 min ago
2

ಈ ಹಣ್ಣು ಪುರುಷರಿಗೆ ಶಿಲಾಜಿತ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ... ಒಂದ್ಸಾರಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ...

Lucuma Fruit6 min ago
3

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ..!

Rajat Patidar 9318 min ago
4

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ "ಸೈನಿಕ" ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್! ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ?

Sakshi Shivanand19 min ago
5

Kannada News Live Siddaramaiah Resignation : ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಸಿಎಂ!

CM Siddaramaiah54 min ago