500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ

Jupiter retrograde: ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Jupiter retrograde: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಂದಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)