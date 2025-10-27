ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಲಾಭ

Jupiter Retrograde: ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಈಗ ಈ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಮಯ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)