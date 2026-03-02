ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ

Jupiter-Sun conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)