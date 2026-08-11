/12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಭ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಶುರು

Guru Gochar 2026: ಗುರು ಅಥವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅವಧಿ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕವು ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರಭಾವವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ, ಜಂಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೂ ಈ ಅವಧಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವ ಅವಧಿಯನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಆಸ್ತಿ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)