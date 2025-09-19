ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ

Guru Gochar: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಕಳೆದು, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025 ಗುರು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಪಾದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಸ್ಮಿಯೇ ದಯೆ ತೋರಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ...
ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಭುಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನೂ ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.