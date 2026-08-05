/ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಮಯ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರು ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ 4ನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಕೃತ್ತಿಕ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚರಾಶಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸ್ವ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತರಾ, ಹಸ್ತ, ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಿಶಾಖ, ಅನುರಾಧ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಕದನಗಳು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ಮೀನ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ.
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