ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆವಿಶೇಶ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುವುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನನದ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.