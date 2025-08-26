English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆವಿಶೇಶ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ.  ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಗುರು ಗೋಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ  ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಸಿಗುವುದು. 
1 /5

ಮೇಷ ರಾಶಿ :  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

2 /5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :  ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. 

3 /5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :  ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. 

4 /5

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

5 /5

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.  ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾನನದ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

GURU GOCHARA Guru Bala Jupiter Transit Jupiter Transit Effect

Next Gallery

&quot;ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲ.. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ಮುಖ್ಯ&quot;.. ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!