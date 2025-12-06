double Gajkesari Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಚಂದ್ರನು 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿ 30 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ.
ಸಿಂಹ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣದ ಹರಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯ 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ಶುಭ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.