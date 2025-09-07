12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು..

jupiter transits after 12 years: ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು.
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗುರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಗುರು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು "ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್" ಆಗಿರುತ್ತದೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.