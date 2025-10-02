ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ...

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Guru gochar: ಗುರು ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿಚಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಚಾರಿ ಚಲನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ೧೪ರಂದು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮ರಂದು ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೫ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕ್ಷಣಿಕ ಚಲನೆ ಇರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹಳದಿ ಆಹಾರವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀವು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)