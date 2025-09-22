Guru Gochar: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 11ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದೀಗ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.