English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Guru Gochar: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರು ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 11ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದೀಗ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.  

2 /6

ಕಟಕ ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

3 /6

ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮೂರು  ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

4 /6

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. 

5 /6

ಸ್ವ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ  ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. 

6 /6

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Guru Gochar RajaYog Guru Transit Kendra Trikona Rajayog Rajayoga ASTROLOGY

Next Gallery

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!? ಅಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಈಕೆ