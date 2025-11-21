ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ! ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..

jupiter transits in gemini: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಮೇ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಹ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರುವು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೇವತೆ ವಿಷ್ಣು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಶಿಯು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ: ಓಂ ಶ್ರಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕುರವೇ ನಮಃ! ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.