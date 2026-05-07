jupiter venus conjunction: ಈ ತಿಂಗಳ ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 1 ರವರೆಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 1 ರವರೆಗೆ, ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಯುತಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದತ್ತ ಏರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಜೊತೆ ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. (ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)